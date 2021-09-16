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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛИСЬ НА 2%


10:59 17.09.2021

В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 253,3 млн тонн грузов, или 98% к январю-августу 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 79,8 млрд тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 13 352,7 млн пассажиро-километров, или 110% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1018,5 млн человек, или 96% к январю-августу 2020 г.
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