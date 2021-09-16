|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛИСЬ НА 2%
10:59 17.09.2021
В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 253,3 млн тонн грузов, или 98% к январю-августу 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 79,8 млрд тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 13 352,7 млн пассажиро-километров, или 110% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1018,5 млн человек, или 96% к январю-августу 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
Курсы в банках
на 17.09.2021
Конвертация в банках
на 17.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте