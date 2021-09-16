За восемь месяцев 2021 года Минск собрал 10 782,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 60,9% (6 563,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,1% (4 218,9 млн рублей) – местного.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с долей 78,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,2%. На организации государственного сектора приходится 21,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%, на физических лиц – 1,6%.

В Минске насчитывается 138,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 8,3 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.

В целом в Минске осуществляют деятельность 141,5 тыс. субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 58,4 тыс. организаций и 83,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 262,9 тыс. граждан.