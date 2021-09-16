Планируемый объем финансирования Госпрограммы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы составляет 6,75 млрд рублей, включая бюджетные средства, собственные средства организаций, кредитные ресурсы, иностранные инвестиции и прочие источники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, это четвертая по счету госпрограмма инновационного развития и ее основная цель – достижение Беларусью уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации.

Реализация госпрограммы призвана стать драйвером построения инновационной экономики и обеспечить вклад в прирост ВВП не менее 9,5%, экспорта – не менее 13,8%.

Кроме того, к 2025 году предполагается создать более 12 тыс. новых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, увеличить удельный вес инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5% и объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 18,3 млрд. долларов США, что составит 35,6% в общем экспорте товаров и услуг.

В новой программе организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, прежде всего на основе отечественных разработок, продвижения белорусских технологий на мировой рынок и трансфера лучших зарубежных практик.

С учетом опыта аналогичной программы в 2016-2020 годах предусмотрены новые подходы к реализации инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. В частности, оптимизированы процедуры включения проектов и мероприятий в ГПИР, созданы косвенные механизмы стимулирования реализации инновационных проектов посредством применения действенных налоговых стимулов и таможенных преференций взамен сложно администрируемых налоговых льгот (освобождение от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость технологического оборудования, ввозимого для реализации проектов программы (без заключения инвестиционного договора); внедрение для проектов программы механизма инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 150% от объема капитальных затрат по проекту; освобождение от земельного налога земельных участков для строительства объектов в рамках реализации проектов программы), предусмотрен механизм формирования и реализации комплексных проектов и привлечения для финансирования кредитов Банка развития, предоставляемых на льготных условиях.

Особое внимание будет уделено развитию национальной системы интеллектуальной собственности и увеличению доходов от экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью; вовлечению нашей молодежи в науку и инновационную деятельность, включая стимулирование создания ими перспективных высокотехнологичных бизнесов.

В госпрограмме инновационного развития планируется выполнить не менее 100 инновационных проектов, среди которых организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», разработка и освоение инновационных технологий в производстве обуви с внедрением роботизированных программно-аппаратных комплексов в СООО «Белвест», строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса под создание в центра гибридной кардиохирургии в ГУ «РНПЦ «Кардиология», организация производства оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов в УП «Унитехпром БГУ», организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP, в ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» и многие другие.

Как сообщалось, госпрограмма инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы утверждена указом № 348 от 15 сентября 2021 г.