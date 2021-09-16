ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 6,75 МЛРД РУБЛЕЙ


09:37 17.09.2021

Планируемый объем финансирования Госпрограммы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы составляет 6,75 млрд рублей, включая бюджетные средства, собственные средства организаций, кредитные ресурсы, иностранные инвестиции и прочие источники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, это четвертая по счету госпрограмма инновационного развития и ее основная цель – достижение Беларусью уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации.

Реализация госпрограммы призвана стать драйвером построения инновационной экономики и обеспечить вклад в прирост ВВП не менее 9,5%, экспорта – не менее 13,8%.

Кроме того, к 2025 году предполагается создать более 12 тыс. новых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, увеличить удельный вес инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5% и объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 18,3 млрд. долларов США, что составит 35,6% в общем экспорте товаров и услуг.

В новой программе организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, прежде всего на основе отечественных разработок, продвижения белорусских технологий на мировой рынок и трансфера лучших зарубежных практик.

С учетом опыта аналогичной программы в 2016-2020 годах предусмотрены новые подходы к реализации инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. В частности, оптимизированы процедуры включения проектов и мероприятий в ГПИР, созданы косвенные механизмы стимулирования реализации инновационных проектов посредством применения действенных налоговых стимулов и таможенных преференций взамен сложно администрируемых налоговых льгот (освобождение от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость технологического оборудования, ввозимого для реализации проектов программы (без заключения инвестиционного договора); внедрение для проектов программы механизма инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до 150% от объема капитальных затрат по проекту; освобождение от земельного налога земельных участков для строительства объектов в рамках реализации проектов программы), предусмотрен механизм формирования и реализации комплексных проектов и привлечения для финансирования кредитов Банка развития, предоставляемых на льготных условиях.

Особое внимание будет уделено развитию национальной системы интеллектуальной собственности и увеличению доходов от экспорта услуг в области платы за пользование интеллектуальной собственностью; вовлечению нашей молодежи в науку и инновационную деятельность, включая стимулирование создания ими перспективных высокотехнологичных бизнесов.

В госпрограмме инновационного развития планируется выполнить не менее 100 инновационных проектов, среди которых организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», разработка и освоение инновационных технологий в производстве обуви с внедрением роботизированных программно-аппаратных комплексов в СООО «Белвест», строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса под создание в центра гибридной кардиохирургии в ГУ «РНПЦ «Кардиология», организация производства оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов в УП «Унитехпром БГУ», организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP, в ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» и многие другие.

Как сообщалось, госпрограмма инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы утверждена указом № 348 от 15 сентября 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
валюта курс
EUR 2.9267
USD 2.4850
RUB 3.4303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9267 -0.0197
USD 2.4850 -0.0074
RUB 3.4303 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9270
USD 2.4810 2.4870
RUB 3.4160 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 85.2500 85.6500
USD/RUB 72.5500 72.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте