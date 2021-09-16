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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 8,6%
09:16 17.09.2021
В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 97,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,1%, в обрабатывающей промышленности – на 8,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,7%.
Следует отметить, что промпроизводство замедляется уже четвертый месяц подряд (за январь-июль рост промпроизводства составлял 9,3%, января-июня - 10,4%, января-мая – 11,1%).
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