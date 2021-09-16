ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 8,6%


09:16 17.09.2021

В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 97,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,1%, в обрабатывающей промышленности – на 8,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,7%.

Следует отметить, что промпроизводство замедляется уже четвертый месяц подряд (за январь-июль рост промпроизводства составлял 9,3%, января-июня - 10,4%, января-мая – 11,1%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
валюта курс
EUR 2.9267
USD 2.4850
RUB 3.4303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9267 -0.0197
USD 2.4850 -0.0074
RUB 3.4303 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9270
USD 2.4810 2.4870
RUB 3.4160 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1790
EUR/RUB 85.2500 85.6500
USD/RUB 72.5500 72.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте