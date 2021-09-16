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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СНИЗИЛОСЬ НА 3,6%


18:05 16.09.2021

В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 740,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 460,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 351,3 тыс. тонн, молока – 1 360,9 тыс. тонн, яиц получено 841,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 87,5% производства яиц.

Н 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 948,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,1 тыс. голов. Численность свиней составила 644,6 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,1% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 98%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 623,6 тыс. тонн при средней урожайности 35 центнеров с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 712,8 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 938,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 17,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,2 центнера.
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