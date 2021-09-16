Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 110,9 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 3% больше к уровню января-августа 2020 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%.