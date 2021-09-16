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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3%
17:38 16.09.2021
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 110,9 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 3% больше к уровню января-августа 2020 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%.
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