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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
17:23 16.09.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» организует с 20 сентября 2021 года проведение на ежедневной основе в 10:00 дополнительных биржевых торгов пиломатериалами на внутреннем рынке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на торговые сессии отсутствуют ограничения по допуску покупателей.
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