ЭКОНОМИКА РБ

НА БУТБ ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

17:23 16.09.2021 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» организует с 20 сентября 2021 года проведение на ежедневной основе в 10:00 дополнительных биржевых торгов пиломатериалами на внутреннем рынке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на торговые сессии отсутствуют ограничения по допуску покупателей.