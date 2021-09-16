ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКТРАНС С 1 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ МАРШРУТ МИНСК-РИГА

16:34 16.09.2021 Госпредприятие «Минсктранс» с 1 октября возобновляет автобусный маршрут Минск-Рига через Вильнюс. Как сообщает Telegram-канал предприятия, из Минска автобус будет отправляться в 22:00 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из Риги автобус будет отправляться со 2 октября в 22:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.