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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКТРАНС С 1 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ МАРШРУТ МИНСК-РИГА
16:34 16.09.2021
Госпредприятие «Минсктранс» с 1 октября возобновляет автобусный маршрут Минск-Рига через Вильнюс.
Как сообщает Telegram-канал предприятия, из Минска автобус будет отправляться в 22:00 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Из Риги автобус будет отправляться со 2 октября в 22:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
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