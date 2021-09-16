Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 сентября 2021 года выросло до 510,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 510 тыс. 481 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 498 тыс. 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1589 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1967 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 27 тыс. 386 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 118 тыс. 970 тестов.

Более 1 824 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 505 000 человек прошли полный курс вакцинации.