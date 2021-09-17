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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ


14:36 16.09.2021

За январь-август 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,3%, рентабельность продаж – 10,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 10,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 16,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 11,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 17% от общего объема кредиторской задолженности.
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