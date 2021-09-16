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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МТС ДЕНЬГИ МОГУТ ЗАСТРАХОВАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТОЧКУ И ПОЛУЧИТЬ НА МОБИЛЬНЫЙ СЧЕТ КЕШБЭК 10%
14:29 16.09.2021
В сервисе МТС Деньги теперь можно застраховать банковскую карту от потери или мошеннических действий и получить кешбэк 10% от стоимости страховки на абонентский номер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение действует в рамках акции «Кешбэк за страховку Купала – МТС Деньги», которую МТС запустил совместно с компанией «Купала».
Для получения кешбэка в сервисе МТС Деньги необходимо выбрать и оформить страховой договор с компанией «Купала», после чего через встроенные финансовые инструменты сервиса оплатить страховой взнос.
Кешбэк размером 10% от суммы страхового взноса начисляется в виде бонуса на абонентский номер, который был указан при авторизации в сервисе МТС Деньги. Бонус добавляется автоматически 1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса, и может быть израсходован на услуги связи.
МТС Деньги — это сервис для оплаты счетов и услуг с баланса абонентского номера. Через специальное мобильное приложение можно проводить платежи за услуги ЕРИП, делать мгновенные переводы между банковскими карточками, оформлять кредиты и депозиты онлайн без посещения банка. Также можно привязать к счету своего мобильного телефона бесплатную банковскую карточку «МТС Деньги» уровня Mastercard Gold с кешбэком 2% на любых АЗС и в супермаркетах.
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