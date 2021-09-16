Факты выплаты заработной платы «в конвертах» установили сотрудники инспекции МНС по Шкловскому району в ходе выездной налоговой проверки частного предприятия в сфере строительства и ремонта зданий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в течение нескольких лет директор предприятия скрывал от налогообложения доходы, полученные от реализации выполненных потребителям работ, оплаченных в наличной форме.

Кроме этого, он использовал денежные средства, снятые в банкомате по корпоративной дебетовой карточке, под видом расходов на хозяйственные нужды.

Также в ходе проверки были установлены факты приема на работу граждан без оформления трудовых договоров и выплаты заработной платы без отражения в учете.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов и пени в сумме 11,0 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц – 4,7 тыс. рублей.