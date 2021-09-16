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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,6%
13:38 16.09.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 110,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 124,5% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 112,2%, потребительские товары –100,3% и 103,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 99,7%, с декабрём 2020 г. – 104,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 101,6% и 98,1%, животноводстве – соответственно 99,2% и 106,9%.
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