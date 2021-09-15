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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ОРША-МИНСК ИЗМЕНИТСЯ 22 И 23 СЕНТЯБРЯ
12:55 16.09.2021
В связи с проведением ремонтных работ на участке Орша-Минск 22-23 сентября отменяются поезда № 861 Орша-Минск и № 864 Минск-Орша.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 703 Витебск-Минск и № 704 Минск-Витебск будут прибывать и соответственно отправляться вместо станции Минск-Пассажирский с о.п. Институт культуры.
Также 22 и 23 сентября поезда международных линий № 717 Москва-Минск вместо станции Минск-Пассажирский будут прибывать на о.п. Институт культуры.
Поезда региональных линий бизнес-класса № 867 Орша-Минск и № 866 Минск-Орша 22-23 сентября вместо станции Минск-Пассажирский будут прибывать и отправляться измененным расписанием с о.п. Институт культуры.
Кроме того, будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса и некоторых поездов городских линий в сообщении Минск-Красное Знамя (Смолевичи). Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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