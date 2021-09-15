В связи с проведением ремонтных работ на участке Орша-Минск 22-23 сентября отменяются поезда № 861 Орша-Минск и № 864 Минск-Орша.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 703 Витебск-Минск и № 704 Минск-Витебск будут прибывать и соответственно отправляться вместо станции Минск-Пассажирский с о.п. Институт культуры.

Также 22 и 23 сентября поезда международных линий № 717 Москва-Минск вместо станции Минск-Пассажирский будут прибывать на о.п. Институт культуры.

Поезда региональных линий бизнес-класса № 867 Орша-Минск и № 866 Минск-Орша 22-23 сентября вместо станции Минск-Пассажирский будут прибывать и отправляться измененным расписанием с о.п. Институт культуры.

Кроме того, будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса и некоторых поездов городских линий в сообщении Минск-Красное Знамя (Смолевичи). Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.