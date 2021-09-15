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ЭКОНОМИКА РБ


БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ 23 СЕНТЯБРЯ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА НАМЕРЕНО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О ПРОЕКТЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА


12:44 16.09.2021

23 сентября 2021 года в Минске состоится круглый стол «О проекте Налогового Кодекса Республики Беларусь. Мнение делового сообщества».

Организуют мероприятие Минский столичный союз предпринимателей и предпринимателей (МССПиР), Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МССПиР, в рамках круглого стола будут обсуждены вопросы о последствиях ограничения некоторых видов деятельности в форме индивидуальных предпринимателей и отмены упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС, в связи с установлением низкого значения предельной выручки при применении УСН без уплаты НДС.

Кроме того, речь пойдет о гармонизации налогового законодательства для МСП между Беларусью и Российской Федерацией, мерах по противодействию иммиграции экономически активной части населения в связи с изменениями налогового законодательства в Беларуси.

Участники круглого стола также обсудят меры по поддержанию конкурентной среды и стабилизации на потребительском рынке в связи с изменениями налогового законодательства.

По итогам круглого стола планируется принять резолюцию, а также подготовить письма, которые будут направлены в администрацию президента, правительство, министерства по налогам и сборам, финансов, экономики.

К участию приглашены представители министерств по налогам и сборам, финансов, антимонопольного регулирования и торговли, руководители республиканских, региональных, отраслевых бизнес-ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, представители бизнеса, СМИ.
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