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ЭКОНОМИКА РБ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ 23 СЕНТЯБРЯ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА НАМЕРЕНО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О ПРОЕКТЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
12:44 16.09.2021
23 сентября 2021 года в Минске состоится круглый стол «О проекте Налогового Кодекса Республики Беларусь. Мнение делового сообщества».
Организуют мероприятие Минский столичный союз предпринимателей и предпринимателей (МССПиР), Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МССПиР, в рамках круглого стола будут обсуждены вопросы о последствиях ограничения некоторых видов деятельности в форме индивидуальных предпринимателей и отмены упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС, в связи с установлением низкого значения предельной выручки при применении УСН без уплаты НДС.
Кроме того, речь пойдет о гармонизации налогового законодательства для МСП между Беларусью и Российской Федерацией, мерах по противодействию иммиграции экономически активной части населения в связи с изменениями налогового законодательства в Беларуси.
Участники круглого стола также обсудят меры по поддержанию конкурентной среды и стабилизации на потребительском рынке в связи с изменениями налогового законодательства.
По итогам круглого стола планируется принять резолюцию, а также подготовить письма, которые будут направлены в администрацию президента, правительство, министерства по налогам и сборам, финансов, экономики.
К участию приглашены представители министерств по налогам и сборам, финансов, антимонопольного регулирования и торговли, руководители республиканских, региональных, отраслевых бизнес-ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, представители бизнеса, СМИ.
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