Минская региональная таможня за восемь месяцев 2021 г. обеспечила поступление в республиканский бюджет более 3,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает одного часа, при доведенном показателе в 36% составила 58%. При этом доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составила 76%.

С начала года оформлено свыше 78 тыс. экспортных и более 78 тыс. импортных деклараций на товары.