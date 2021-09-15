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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА - ГОЛОВЧЕНКО
11:45 16.09.2021
Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"Государство, безусловно, продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела, способствовать приумножению библиотечного фонда, в том числе путем приобретения уникальных книжных памятников, которые имеют огромную историческую и культурную значимость для нашего народа", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
В Беларуси насчитывается более 7 тыс. библиотек, каждый четвертый житель страны пользуется их услугами. В среднем на одну библиотеку приходится около 1,5 тыс. пользователей. За 2020 год было выдано 48 млн экземпляров, или 17 экземпляров на одного читателя.
"Эти цифры говорят о востребованности библиотек. Да, с техническим, социальным прогрессом изменяется стиль нашей жизни, методы поиска информации. Библиотеки трансформируются и становятся культурными многопрофильными центрами. В этом будущее. Бурное развитие информационных технологий не пошатнуло позиций книжной культуры и библиотек, а придало новый импульс их развитию, сделало их более доступными для самых широких слоев населения. Без электронных каталогов, абонементов, книгопроводящей сети уже трудно представить себе современный мир", - отметил премьер-министр.
"Некоторые говорят, что в эпоху интернета уже нет необходимости посещать библиотеку, ведь все можно скачать и почитать из дома. Но темпы оцифровки книжных изданий во всем мире еще далеки от 100%, и библиотеки остаются основным источником доступа ко всему массиву знаний. Кроме того, даже электронная информация нуждается в верификации. И неискушенному, неопытному пользователю достаточно непросто найти нужную и точную информацию. Здесь важна роль работников библиотек - квалифицированных и компетентных консультантов, посредников между читателями и книжным собранием", - подчеркнул Роман Головченко.
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