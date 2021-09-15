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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЕ «СВИСЛОЧЬ» ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ВДВОЕ


11:32 16.09.2021

Производство комплексных гранулированных органоминеральных удобрений (КГУ) на экспериментальной базе «Свислочь» Института природопользования НАН Беларуси планируется увеличить с 500 тонн в год до одной тысячи. Такая информация прозвучала 15 сентября на встрече председателя ГКНТ Александра Шумилина с руководством предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для достижения этих показателей выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию энергоэффективных технологий производства нового поколения гранулированных и порошковидных форм органоминеральных удобрений комплексного действия на основе торфа и натуральных органических отходов.

В рамках этих работ будут созданы новые формы органоминеральных удобрений, выполнение регистрационных испытаний с кукурузой, сахарной свеклой и ячменем, а также усовершенствование отдельных узлов пилотной установки и технологических режимов для снижения энергоемкости приготовления КГУ.

К слову, в настоящее время ряд удобрений уже прошли двухлетний цикл испытаний и включены в «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» под овощные культуры и картофель для АПК и в качестве товаров массового спроса. Получены соответствующие сертификаты.

Кроме того, бизнес-план проекта предусматривает проведение капитального ремонта с элементами модернизации здания участка и пилотной установки с созданием инфраструктуры жизнедеятельности производства (энерго- тепло- водо- обеспечение, вентиляция, пожарная и экологическая безопасность).

Экспериментальная база «Свислочь» создана в 1952 году при институте торфа АН БССР: механический цех для опытно-конструкторских работ и цех по производству экспериментальных удобрений. Специалистами базы разработано и произведено более 400 единиц экспериментального оборудования (транспортеры, загрузчики, дозаторы, газогенераторы, линии сушки, оборудование для гранулирования, брикетирования, кормопроизводства, аэраторы-смесители компостов и т.д.). В 2017 году экспериментальную базу «Свислочь» присоединили к Институту природопользования НАН Беларуси. В 2019 году Институтом природопользования НАН Беларуси в филиале «Экспериментальная база «Свислочь» завершен инновационный проект по разработке экспериментальной пилотной установки и усовершенствованию технологии получения комплексных органоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. Проект финансировался за счет средств Республиканского централизованного инновационного фонда.
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