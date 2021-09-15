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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ В ДЕКАБРЕ ОТГРУЗКУ В ЗИМБАБВЕ ПЕРВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ТРАКТОРОВ BELARUS
10:45 16.09.2021
Минский тракторный завод планирует начать в декабре отгрузку в Зимбабве первых в этом году тракторов BELARUS. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
«Наш партнер – компания Aftrade DMCC – подтвердила намерение приобретать по предоплате 250 тракторов в месяц. Всего же контракт предполагает поставку 1337 единиц техники. Сборка первой партии намечена на ноябрь, отгрузка – по мере готовности техники. Частичная предоплата по контракту получена», - рассказала заместитель начальника управления маркетинг-центра по работе на рынках Европы, Америки и Африки Лолитта Снитко.
Модели, которые МТЗ сделает и поставит в Зимбабве, традиционные для этого рынка и хорошо себя зарекомендовавшие ранее: BELARUS-820, 1025.2 и 1523.
Отметим также, что в 2020 году Минский тракторный завод поставил в Зимбабве почти 500 тракторов.
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