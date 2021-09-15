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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛ О РЕКОРДНОМ ВНЕШНЕТОРГОВОМ САЛЬДО И СОКРАЩЕНИИ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ
10:30 16.09.2021
Беларусь выходит на рекордное внешнеторговое сальдо. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1".
По его словам, белорусская экономика сейчас "чувствует себя здоровой", продолжается ее качественный рост. В то же время он отметил, что ВВП за последние месяцы, скорее всего, немного снизится за счет небольшого падения в сельском хозяйстве: в этом году в стране была не такая высокая урожайность, как в предыдущие годы.
"По оперативным данным, мы выйдем на рекордное положительное внешнеторговое сальдо в $2 млрд. Это очень хороший результат. Это свидетельствует о том, что платежный баланс страны будет находиться в оптимальном состоянии", - сказал премьер-министр.
Он также утверждает, что продолжается снижение складских запасов на предприятиях. Они достигли лучшего за все годы уровня по отношению к среднемесячному объему производства.
"Эти два фактора в совокупности говорят о том, что страна успешно торгует продукцией, получает валюту и улучшает показатели своего платежного баланса", - резюмировал Роман Головченко.
На следующий год, добавил он, экономический прогноз тоже оптимистичный.
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