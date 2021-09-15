ЭКОНОМИКА РБ

В БРАСЛАВЕ ОТКРЫЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

09:46 16.09.2021 В Браславе открыли отделение ПЦР-диагностики на базе центральной районной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома. Согласно информации, лаборатория стала девятой в своем роде на территории области и будет обслуживать западные районы Витебской области.