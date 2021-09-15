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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЕЗД МИНСК/ГОМЕЛЬ-АДЛЕР БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ ПО ЛЕТНЕМУ ГРАФИКУ


09:34 16.09.2021

В связи с имеющимся спросом с 19 сентября по 9 октября 2021 года поезд № 302/301 Минск/Гомель-Адлер будет курсировать через день.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, проезд данным поездом предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.
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