В связи с имеющимся спросом с 19 сентября по 9 октября 2021 года поезд № 302/301 Минск/Гомель-Адлер будет курсировать через день.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, проезд данным поездом предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.