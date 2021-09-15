В августе 2021 г. отмечается стабилизация роста потребительских цен в годовом выражении: прирост ИПЦ третий месяц подряд сохраняется на уровне около 9,8%, прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) четвертый месяц подряд – на уровне около 8,4%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

На годовой прирост ИПЦ и ИПЦ СЗТ в условиях повышенных инфляционных ожиданий основное влияние оказывает прекращение ускорения роста мировых цен на продовольствие (по оценке МАРТ, в августе годовой прирост мировых цен на продовольствие составил 30,8% (38,3% в мае 2021 г. Рассчитано на основании данных ФАО).

В годовом выражении отмечается замедление прироста цен (тарифов) на:

хлеб и изделия хлебобулочные до 7% (7,8% в июле 2021 г.), услуги пассажирского транспорта – до 12% (15,7%);

бакалейные товары, в том числе: муку пшеничную – до «минус» 0,5% («минус» 0,2%), макаронные изделия – до 1,8% (2,8%), чай – до 3,7% (4,2%), сахар – до 10,4% (10,7%), масло растительное – до 53,3% (55,5%);

непродовольственные товары, в том числе: обувь – до 5,6% (6,6%), синтетические моющие средства – до 5,9% (9,1%), электротовары – до 8,7% (9,5%).

Одновременно в августе отмечаются колебания годовых приростов цен на товары сегмента плодовоовощной продукции (прирост цен составил 6,8% в годовом выражении, 4,6% месяцем ранее), а также на отдельные продовольственные товары: молоко и молочные продукты – 6,3% (3,9% в июле), масло животное – 7,8% (5,1%).

В августе по сравнению с июлем 2021 г. фиксируется прирост цен на молоко и молочные продукты (на 2,4% за месяц), а также сыры (на 2%) на фоне роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов), мясо и мясопродукты (1,4% за месяц), одежду и обувь (на 0,6% и 1,2% соответственно).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам августа прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,7%.

За месяц отмечается прирост цен на табачные изделия (на 2%), тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта межрегионального сообщения и регионального сообщения эконом-класса (на 13,6% и 9,2% соответственно). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо (порядка 1,1% за месяц).

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный Правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.