В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 14,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1200,7 тыс. тонн, молока – 5299,9 тыс. тонн, яиц получено 2382,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 82,9% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 95,8%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,3 млн тонн при средней урожайности 30,5 центнера с одного гектара убранной площади.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 7,3 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 4,2 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 17,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,4 центнера.