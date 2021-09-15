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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 53,7%
17:52 15.09.2021
Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» ОАО «Белорусский цементный завод» за 7 месяцев 2021 года увеличило экспорт продукции на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, производство цемента за январь-июль текущего года выросло на 4,6%, извести – на 7,9%, мела – на 9,5%. Темп роста отгрузки собственно цемента составил 110%.
Прибыль от реализации достигла свыше 14,1 млн рублей (темп роста – +376%), рентабельность продаж составила 8,9%.
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