Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» ОАО «Белорусский цементный завод» за 7 месяцев 2021 года увеличило экспорт продукции на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, производство цемента за январь-июль текущего года выросло на 4,6%, извести – на 7,9%, мела – на 9,5%. Темп роста отгрузки собственно цемента составил 110%.

Прибыль от реализации достигла свыше 14,1 млн рублей (темп роста – +376%), рентабельность продаж составила 8,9%.