21 октября 2021 г. на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) состоятся торги предынвестиционными активами для строительства и эксплуатации ветроэнергетических установок суммарной мощностью 35,7 МВт и годовым производством электроэнергии свыше 101 ГВт*ч.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, общая стартовая стоимость выставленных на продажу лотов составляет 423 435 BYN.

В частности, два предынвестиционных актива по начальной цене 107 033,1 BYN каждый предлагается в Сенненском и Городокском районах Витебской области. Предынвестиционный актив – это юридическое лицо, имеющее право на строительство и дальнейшую эксплуатацию ветропарка на выделенном земельном участке. В состав лота также входит пакет юридических документов, включающий все необходимые разрешения, проектную документацию и бизнес-план. Например, потенциальный покупатель предынвестиционного актива в Cенненском районе (вблизи д. Вейно) станет владельцем 100%-доли в уставном фонде ООО «ВЭС Вейно» и сможет построить 3 ветроэнергетические установки суммарной мощностью 9,9 МВт и годовым производством электроэнергии более 31 ГВт*ч.

Еще два предынвестиционных актива стоимостью 99 052,1 BYN и 110 317,4 BYN продаются в Сморгонском и Новогрудском районах Гродненской области. На каждом из участков победитель торгов сможет возвести по 3 ветроэнергетические установки. В первом случае их суммарная мощность составит 6 МВт при годовом производстве электроэнергии 19 ГВт*ч, а во втором – 9,9 МВт при годовом производстве 25 ГВт*ч.

Как отметил Евгений Хоревко, директор ООО «Инициатива развития ветроэнергетики», которое выступает организатором торгов, использование площадки БУТБ как инструмента для поиска и конкурсного отбора инвесторов обусловлено предыдущим успешным опытом взаимодействия с биржей.

«В 2019 г. в рамках проекта международной технической помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь» на электронной площадке БУТБ уже проводились электронные торги по продаже предынвестиционного актива для строительства ветроэлектростанции с общей установленной мощностью 25 МВт и годовым производством электричества 72 ГВт. Тогда в торгах победила турецкая компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, а цена продажи актива составила 155 400 BYN. Инструмент, предоставленный биржей, полностью отвечает всем нашим требованиям в части уровня конкуренции среди потенциальных инвесторов и прозрачности проведения самой процедуры продажи. Поэтому рассчитываем, что на этот раз торги пройдут не менее успешно», - подчеркнул руководитель ООО «Инициатива развития ветроэнергетики».