В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 110,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 113,4% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 110,6%, потребительские товары – 100,7% и 106,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,7%, с декабрем 2020 г. – 107,6%, в том числе в растениеводстве – 103,3% и 110,6%, животноводстве – 101,3% и 106,8% соответственно.