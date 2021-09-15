БелАЭС позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд. м куб. природного газа. Об этом в интервью газете «Энергетика Беларуси» заявил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

«Запуск в работу двух энергоблоков станции суммарной мощностью 2400 МВт во многом изменит структуру баланса электрических мощностей энергосистемы Беларуси», - отметил Денис Мороз, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.

Все это требует обоснованных решений по оптимизации состава оборудования по энергосистеме в целом, подчеркнул замминистра. Минэнерго разработаны ключевые документы перспективного планирования: Концепция развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, Стратегия развития вида экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» на период до 2030 года, программы комплексной модернизации производств энергетической и газовой сфер на текущую пятилетку, которые учитывают новые условия работы.

До 2025 года планируется вывести из эксплуатации конденсационные генерирующие источники суммарной установленной мощностью 1030 МВт.

«Резерв мощности для надежного электроснабжения потребителей энергосистемы будет обеспечен за счет реализации проектов по строительству 800 МВт пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок», - пояснил Денис Мороз.