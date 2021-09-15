Инспекцией МНС по Горецкому району выявлен факт выплаты заработной платы «в конверте» частным торговым предприятием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на протяжении 2 и 3 кварталов 2020 года в одном из магазинов, размещенном на территории сельской местности, регулярно не пробивалась по кассовому оборудованию принятая от покупателей выручка.

Директором предприятия «серая» выручка в размере 21,5 тыс. рублей в учете не отражалась, а использовалась на выплату заработной платы «в конвертах».

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить налоги с сокрытой выручки и подоходный налог с заработной платы «в конверте».

Частное предприятие уведомление исполнило и дополнительно заплатило в бюджет налоги с выручки в сумме 6,2 тыс. рублей и подоходный налог в сумме 2,8 тыс. рублей.