|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛИ ФАКТ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ» В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
16:40 15.09.2021
Инспекцией МНС по Горецкому району выявлен факт выплаты заработной платы «в конверте» частным торговым предприятием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на протяжении 2 и 3 кварталов 2020 года в одном из магазинов, размещенном на территории сельской местности, регулярно не пробивалась по кассовому оборудованию принятая от покупателей выручка.
Директором предприятия «серая» выручка в размере 21,5 тыс. рублей в учете не отражалась, а использовалась на выплату заработной платы «в конвертах».
Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить налоги с сокрытой выручки и подоходный налог с заработной платы «в конверте».
Частное предприятие уведомление исполнило и дополнительно заплатило в бюджет налоги с выручки в сумме 6,2 тыс. рублей и подоходный налог в сумме 2,8 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2021
Курсы в банках
на 15.09.2021
Конвертация в банках
на 15.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте