C 20 по 24 сентября 2021 года изменится расписание и маршрут движения поездов в Гомельском регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с проведением плановых работ на участке Калинковичи-Жердь будут следовать измененным расписанием следующие поезда: № 605 Полоцк-Брест, № 606 Брест-Полоцк, № 622/621 Минск-Гомель.

Изменится расписание и маршрут движения (через станцию Буда-Кошелевская вместо станции Калинковичи) у поездов: № 631/632 Гомель-Гродно, № 632/631 Гродно-Гомель.

Отменяются из обращения: поезд № 621/622 Гомель-Калинковичи-Минск, беспересадочные вагоны № 31, 32 Гомель-Полоцк-Гомель отправлением из Гомеля и Полоцка.

На 21-24 сентября назначен поезд № 691 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 00:15 и прибытием в Минск в 05:48.

Кроме того, 20-24 сентября в связи с проведением плановых работ на участке Калинковичи-Жердь будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.