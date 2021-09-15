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ЭКОНОМИКА РБ
C 20 ПО 24 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
16:29 15.09.2021
C 20 по 24 сентября 2021 года изменится расписание и маршрут движения поездов в Гомельском регионе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с проведением плановых работ на участке Калинковичи-Жердь будут следовать измененным расписанием следующие поезда: № 605 Полоцк-Брест, № 606 Брест-Полоцк, № 622/621 Минск-Гомель.
Изменится расписание и маршрут движения (через станцию Буда-Кошелевская вместо станции Калинковичи) у поездов: № 631/632 Гомель-Гродно, № 632/631 Гродно-Гомель.
Отменяются из обращения: поезд № 621/622 Гомель-Калинковичи-Минск, беспересадочные вагоны № 31, 32 Гомель-Полоцк-Гомель отправлением из Гомеля и Полоцка.
На 21-24 сентября назначен поезд № 691 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 00:15 и прибытием в Минск в 05:48.
Кроме того, 20-24 сентября в связи с проведением плановых работ на участке Калинковичи-Жердь будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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