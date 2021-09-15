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ЭКОНОМИКА РБ


A1 И BEСLOUD ЗАПУСТИЛИ 4G В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


15:57 15.09.2021

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud расширили покрытие 4G-сети в Витебской области почти в 7 раз, охватив более 5200 населенных пунктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе А1, теперь высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE стал доступен более чем на 75% территории региона, включая сельскую местность, где проживает более 98% его населения.

В ходе реализации проекта в Витебской области было установлено более 200 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 800 МГц. Он обеспечивает широкое географическое покрытие сети и уверенный прием сигнала в сельской местности, в том числе за пределами населенных пунктов.

Лидерами по территориальному покрытию 4G на Витебщине стали Чашникский (95,4%), Оршанский (93,5%), Лиозненский (90,3%), Бешенковичский (89,3%) и Лепельский (88,1%) районы.

По количеству населения, проживающего в зоне действия 4G-сети, на первом месте оказался Витебский район: здесь возможность пользоваться связью стандарта 4G доступна 99,7% жителей. Также больше 99% населения обеспечены доступом к связи четвертого поколения в Чашникском, Верхнедвинском и Полоцком районах. При этом наиболее существенные изменения произошли в Сенненском, Чашникском, Докшицком, Браславском и Верхнедвинском районах – после улучшения покрытия услугами 4G-связи теперь смогут воспользоваться вдвое больше их жителей.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где в рамках сотрудничества А1 и beCloud реализован проект по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения. До этого начиная с июля 2020 года аналогичные работы были проведены в Гомельской, Могилевской и Минской областях. К 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов А1 по всей стране практически сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G жителям Беларуси, проживающим на более чем 98% территории страны.
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