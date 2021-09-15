Эксперты компании HostFly.by попросили крупных белорусских и российских домейнеров провести независимую оценку стоимости доменных имен популярных в Беларуси сайтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании компании HostFly.by, от специалистов требовалось определить «чистую» стоимость только одного доменного имени, без учета цены всего бизнеса компаний и бренда.

В Байнете подобная оценка ранее не проводилась, поэтому эксперты опирались на свой опыт и показатели сайтов в других секторах глобальной сети.

При оценке доменного имени участники экспертизы в первую очередь учитывали SEO-показатели, которые очень сильно повышают стоимость имени. В список вошли самые посещаемые ресурсы .BY за 2021 год по данным Gemius и Alexa. Показатели SEO измерялись при помощи сервиса ahrefs.com.

«Успешность бизнеса в Байнете можно измерять разными инструментами, оценивать посещаемость сайтов, качество аудитории или суммарные продажи. Однако не стоит забывать и про рост ценности доменного имени, которое иногда компании покупают в ходе аукционов за внушительные суммы. Правда, в нашем текущем списке компании, которые зарегистрировали доменные имена на старте, на общих основаниях и за годы работы увеличили их стоимость в несколько раз. Мы бы хотели акцентировать внимание на том, что не учитывают различные рейтинги и системы оценки — рост ценности доменов и их влияние на общих успех бизнеса», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Самое дорогое имя в Байнете по оценке международных экспертов принадлежит информационному агентству БелТА, на втором месте - onliner.by, на третьем - Беларусбанк.

Сайт агентства БелТА начал работать в 2002 году (год указан в реестре). Стоимость при покупке - $51. Ориентировочная стоимость сегодня - $33 500. Домен, как слово, эксперты оценили в минимальную сумму $10, но с учетом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена имени составляет рекордную для Беларуси сумму.

Onliner.by начал работать в 2001 году. Стоимость доменного имени при покупке - $49. Ориентировочная стоимость доменного имени сегодня - $16 200. Эксперты отмечают, что ценность доменного имени, как слова, достаточно низкая. Но с учетом SEO-показателей - большого количества доменов, которые ссылаются на этот сайт, цена вырастает до этой цифры.

Сайт Беларусбанка заработал в 2007 году. Стоимость при покупке - 130 тыс. белорусских рублей (или $60). Ориентировочная стоимость сегодня - $13 500. Цена рассчитана на основе SEO-показателей, самостоятельной стоимости доменное имя, как слово, не имеет.

Эксперты HostFly.by отмечают, что доменное имя является по сути активом любой компании. Повышение ценности имени происходит очень медленно и во многом зависит от публичности бизнеса и внимания к нему со стороны пользователей Байнета. Такой актив очень сложно реализовать без продажи всего бизнеса. Как правило, успешные компании не могут продать свой домен и взять новый, это не имеет экономического смысла. Но стоимость домена можно учитывать при расчете цены продажи всего бизнеса, если, конечно, речь не идет о государственных активах.