Комитет государственного контроля принял меры по всем сообщениям на тему обоснованности цен на лекарства, поступившим на онлайн-панель, размещенную в мае 2021 года на сайте контрольного ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, всего на онлайн-панель «Сообщить о завышении цен на лекарства» поступило 13 сообщений, большинство которых касалось увеличения стоимости отдельных лекарственных препаратов по сравнению с прошлым годом.

Госконтролеры изучили каждую конкретную ситуацию. Как показал анализ формирования цен, подорожание лекарств было обусловлено изменением курса валют.

К примеру, закупочная цена на импортный препарат «Мирапекс ПД ретард» 0,375 мг №30 осталась на прежнем уровне (5 евро), но с учетом валютного курса стоимость препарата в аптеках РУП «Белфармация» возросла с 17,7 рубля в 2020 году до 23,27 рубля в 2021 году.

В нескольких сообщениях содержалась информация об увеличении стоимости лекарств с марта 2021 года. Анализ показал, что в отдельных случаях цены возросли по причине изменения валюты платежа, а также из-за различной фасовки лекарственных препаратов.

Так, до 2021 года закупочная цена на импортный спрей для носа «Септоназал» (для взрослых) составляла 2,32 доллара, в текущем году – 1,98 евро. Стоимость этого лекарства в аптеках стала выше из-за изменения курса белорусского рубля к разным валютам.

В 2020 году «Фурасол» (порошок в пакетах) реализовывался в аптеках по 5 и 15 штук в упаковке. Стоимость одного пакета в большей упаковке была 1,37-1,55 рубля, в меньшей – 2,3-3,22 рубля. Поскольку в 2021 году поставки препарата были только меньшими упаковками, у покупателя сложилось впечатление о его подорожании.

Комитет госконтроля по результатам рассмотрения поступивших на онлайн-панель сообщений установил факты применения аптечными сетями максимальных надбавок.

В частности, газоотводная трубочка для новорожденных Windiк в гомельской аптеке на момент мониторинга продавалась по цене 40,72 рубля, сформированной с торговой надбавкой 32,97% из возможных 33%. Из-за применения максимальной надбавки спрей «Септоназал» реализовывался в минских аптеках трех аптечных сетей по цене 11,42 рубля.

Комитет госконтроля предложил аптечным сетям пересмотреть подходы к ценообразованию.

Анализ информации, поступившей на онлайн-панель, позволил также выявить факты невыполнения требований Надлежащей аптечной практики. В соответствии с изменениями налогового законодательства с 1 февраля текущего года остатки лекарственных средств в аптеках следовало переоценить на сумму введенного НДС (10%).

Как выяснилось, в аптеке г.п. Краснополье Могилевской области это требование выполнили, но цену на упаковке не поменяли. В результате в чеке при покупке препаратов «Сермион», «Пирацетам», «Аэртал» была указана новая цена и скидка 10%, а на упаковке – прежняя цена, что дезориентировало покупателей.

Мониторинг цен в аптечной сети будет продолжен.