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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕТРОИЗДАНИЙ


14:56 15.09.2021

До конца 2021 года в Республиканской научно-технической библиотеке официально откроется новый читальный зал, объединяющий три коллекции научно-технической литературы: дореволюционной (до 1917 года), довоенной (1917-1941) и военного времени (1941-1945). В нем будет представлено более 1100 документов. Об этом сообщил сегодня во время встречи с трудовым коллективом библиотеки председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, это будет уже шестой читальный зал. Все они специализируются по отдельным видам изданий: научно-технической, патентной, технических нормативных правовых актов, периодической литературы, устойчивого развития.

Александр Шумилин также отметил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Республиканская научно-техническая библиотека демонстрирует хорошие показатели в своей работе. Так, с начала года РНТБ обслужила более 255 тысяч пользователей, которым было предоставлено более одного миллиона документов из фондов библиотеки и ее областных филиалов. За восемь месяцев текущего года по запросам предприятий и организаций республики было осуществлено более 240 информационно-тематических поисков необходимой им научно-технической информации.

«Это стало возможным благодаря активному использованию новых информационных технологий и оперативной организации удаленного обслуживания», – подчеркнул он.
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