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ЭКОНОМИКА РБ
СЕВ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕН НА 30% ПЛОЩАДЕЙ
14:23 15.09.2021
На утро 15 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 437,8 тысяч га. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, это 30,1% от запланированной площади в 1 млн 456,1 тысяч га.
Темпы сева озимых продолжают опережать прошлогодние. В 2020 году на 15 сентября было засеяно 405,8 тысяч га, или 28% от запланированных 1 миллиона 447,7 тысяч га.
Лидирует Минская область, где засеяно 114000 га (33,2%), далее следует Витебская - 78500 га (33,9%), Могилевская - 75000 га (33,6%). В Гродненской области засеяно 62400 га или 31,7%, в Брестской – 56200 га (23,9%), в Гомельской 51300 га (21,6%).
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,095 млн га (98,9% от запланированной площади). Намолочено 6,364 млн тонн зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн тонн зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн тонн, Гродненская - более 1,1 млн тонн, в Могилевской намолочено 855,1 тыс. тонн, Гомельской – 789,6 тыс. тонн, Витебской - 782,8 тыс. тонн.
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