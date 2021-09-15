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ЭКОНОМИКА РБ
СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 228,6 МЛН РУБЛЕЙ
13:46 15.09.2021
Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-август 2021 года составила 228,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, это на 8,2 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию республики.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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