Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-август 2021 года составила 228,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, это на 8,2 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию республики.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.