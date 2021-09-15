В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 105,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года продтовары подорожали на 9,8%, а за январь-август 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,7%.

Непродовольственные товары в августе стали дороже по сравнению с июлем на 0,8%, с начала года – на 7,2%. Годовой рост цен в августе составил 9,3%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,4%.

Цены на услуги в августе текущего года подешевели по сравнению с июлем на 0,1%, с начала года – подорожали на 4,7%. В августе 2021 года к августу 2020 года стоимость услуг возросла на 7,3%, а к уровню января-августа 2020 года – на 7,8%.