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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ВЫВОДИТ НА РЫНОК ПОЛЬШИ ТРАКТОРЫ BELARUS С ДВИГАТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА
13:21 15.09.2021
МТЗ выводит на рынок Польши тракторы BELARUS с двигателями высокого экологического стандарта.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, презентация моделей 923.7, 952.7 и 1220.7 состоится на Международной сельскохозяйственной выставке AGROSHOW-2021, которая пройдет в аэропорту в Беднарах недалеко от Познани с 24 по 26 сентября.
Особенность новых модификаций – дизельные двигатели Caterpillar, соответствующие стандарту Stage V. Тракторы оснащены центральным приводом переднего моста и всеми элементами автоматизации и обеспечения комфорта оператора на рабочем месте. В частности, салон стал более комфортным и эргономичным, в нем установлено новое сиденье Grammer и модифицированная приборная панель с ЖК-монитором, информирующим о наиболее важных параметрах двигателя.
Впервые новинки были представлены на Международной выставке сельскохозяйственной техники AgriTechnica-2019 в Ганновере.
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