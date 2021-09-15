МТЗ выводит на рынок Польши тракторы BELARUS с двигателями высокого экологического стандарта.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, презентация моделей 923.7, 952.7 и 1220.7 состоится на Международной сельскохозяйственной выставке AGROSHOW-2021, которая пройдет в аэропорту в Беднарах недалеко от Познани с 24 по 26 сентября.

Особенность новых модификаций – дизельные двигатели Caterpillar, соответствующие стандарту Stage V. Тракторы оснащены центральным приводом переднего моста и всеми элементами автоматизации и обеспечения комфорта оператора на рабочем месте. В частности, салон стал более комфортным и эргономичным, в нем установлено новое сиденье Grammer и модифицированная приборная панель с ЖК-монитором, информирующим о наиболее важных параметрах двигателя.

Впервые новинки были представлены на Международной выставке сельскохозяйственной техники AgriTechnica-2019 в Ганновере.