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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ГРАЖДАН ПРОЙДЕТ В БРЕСТЕ 17 СЕНТЯБРЯ
12:59 15.09.2021
Акция по бесплатному консультированию граждан пройдет 17 сентября 2021 года в помещении Брестской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты (улица Мицкевича, 3).
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, в рамках акции с 14.30 до 17.00 специалисты ответят на вопросы, входящие в компетенцию нотариусов, адвокатов, органов принудительного исполнения, органов, регистрирующих акты гражданского состояния, управления фонда социальной защиты населения, а также по иным вопросам, относящимся к сфере юстиции.
Телефон предварительной записи: 21-25-29.
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