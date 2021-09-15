ЭКОНОМИКА РБ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ГРАЖДАН ПРОЙДЕТ В БРЕСТЕ 17 СЕНТЯБРЯ

12:59 15.09.2021 Акция по бесплатному консультированию граждан пройдет 17 сентября 2021 года в помещении Брестской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты (улица Мицкевича, 3). Как сообщает Белорусская нотариальная палата, в рамках акции с 14.30 до 17.00 специалисты ответят на вопросы, входящие в компетенцию нотариусов, адвокатов, органов принудительного исполнения, органов, регистрирующих акты гражданского состояния, управления фонда социальной защиты населения, а также по иным вопросам, относящимся к сфере юстиции. Телефон предварительной записи: 21-25-29.