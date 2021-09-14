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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫДАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УП «ЭКОСПЕЦТРАНС»
12:07 15.09.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение УП «ЭкоСпецТранс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в действиях коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс» обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности создание дискриминационных условий.
МАРТ установлено, что УП «ЭкоСпецТранс» отказало ОДО «Экология города» в заключении договора на захоронение твердых коммунальных отходов, при этом заключало договоры на захоронение с иными субъектами хозяйствования после отказа заявителю.
В связи с этим МАРТ выдало предупреждение о необходимости разработки и принятия (издания) порядка заключения договоров на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом требований антимонопольного законодательства; информирования ОДО «Экология города» об издании данного порядка.
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