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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 15,2%
11:58 15.09.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в августе 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 115,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 117,7% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 117,2%, потребительские товары – 100,4% и 102,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 108,7%, в том числе в растениеводстве – 104,9% и 109,3% соответственно, животноводстве – 100,4% и 108,5% соответственно.
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