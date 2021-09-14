Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в августе 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 115,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 117,7% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 117,2%, потребительские товары – 100,4% и 102,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 108,7%, в том числе в растениеводстве – 104,9% и 109,3% соответственно, животноводстве – 100,4% и 108,5% соответственно.