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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕЗТИ ПОРЯДКА 1,5 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ УРОЖАЯ 2021 ГОДА


11:32 15.09.2021

Белорусская железная дорога 14 сентября 2021 года приступила к перевозке сахарной свеклы в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этом году Белорусская железная дорога будет осуществлять перевозку сладких корнеплодов на Городейский и Слуцкий сахарные комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод.

Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом порядка 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы урожая нынешнего года. Максимальные объемы погрузки запланированы на октябрь-ноябрь – до 345 вагонов в сутки.

Перевозка осуществляется в соответствии с графиком, согласованным с концерном «Белгоспищепром», и заявками грузоотправителей. В целях исключения простоя вагонов погрузка свеклы на свеклопунктах определяется темпом выгрузки на сахарных комбинатах.
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