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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОТРУДНИКОВ НА НОВОМ МЕСТЕ РАБОТЫ БУДЕТ АДАПТИРОВАТЬ ЧАТ-БОТ


11:15 15.09.2021

IBA Group запустила корпоративный чат-бот ZBot, который поможет сотрудникам адаптироваться на новом рабочем месте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, чат-бот работает на основе искусственного интеллекта и может отвечать на все вопросы новичков в любое время суток.

В первые рабочие дни сотрудник получает много новых вводных и задает большое количество вопросов. Телефонный разговор бывает сложно запомнить, общение в почте может растянуться на несколько часов, а поговорить лично не всегда есть время и желание. К тому же некоторую информацию нужно прочесть несколько раз.

Чат-бот пошагово ознакомит со всеми моментами, которые нужно знать в первые дни: как настроить оборудование, где подписывать документы, какие кафе есть возле офиса и многое другое. Чат-бот в режиме реального времени отвечает на все вопросы сотрудника, поэтому новичок не зависит от графика коллег. У чат-бота можно без стеснения уточнять непонятные моменты по несколько раз в любое время дня и ночи, чтобы сориентироваться в большом объеме информации. Выполнение одного задания по адаптации занимает не более 2-3 минут, что позволяет сотруднику узнавать информацию и не отвлекаться от основной работы.

Также, согласно исследованию, почти 70% сотрудников проработают в компании более 3 лет, если их процесс адаптации прошел успешно. При этом чат-бот не просто дает задания сотруднику, а также собирает и анализирует полученную в процессе ответов информацию: что было непонятно, что вызвало удивление, что помогло больше всего, какие вопросы еще остались, а что можно было бы изменить.

Использование чат-ботов позволяет разгрузить руководителей и HR-специалистов — им больше не нужно тратить много времени на инструктаж новых сотрудников. Это актуально для компаний, куда регулярно приходит большое количество новичков: IT-сфера, ритейл, логистика, страхование.

Адаптация через чат-ботов стала особенно актуальной в период масштабного перехода на работу из дома. Во время COVID-19 многие компании минимизируют личное общение и переводят сотрудников на удаленку — это требует новых подходов в процессе адаптации новичков.
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