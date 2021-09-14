ОАО «Лидапищеконцентраты» прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта «Халал» на крупы, бобовые, хлопья быстрого приготовления и не требующие варки, кукурузные палочки – всего 26 продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, полученные документы свидетельствуют о том, что на всех этапах производства указанной в сертификате продукции (от приема сырья до отгрузки готовой продукции) не используются ингредиенты, употребление которых запрещено Шариатом.

«Халал – это прежде всего, чистота, качество, высокое доверие. Компания «Лидкон» как предприятие, в ассортименте которой есть пищевая продукция, по своим свойствам близкая к органике, вызывает большой интерес у ряда исламских стран. Поэтому было решено, что раз мы привлекательны – мы должны создавать благоприятные условия, хорошую инфраструктуру внутри нашего производства, чтобы наша сертифицированная продукция могла быть реализована за рубежом, чтобы наши сертификаты «Халал» признавались странами-экспортерами», – прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Вадим Михаловский.

Стандарту «Халал» сегодня отвечает следующая продукция, выпускаемая ОАО «Лидапищеконцентраты»: хлопья овсяные «Геркулес», хлопья ячменные «Добрыня», все шесть видов хлопьев, не требующих варки, гречневая и перловая крупы, рис, пшено, чечевица, колотый горох, кукурузные хлопья: глазированные, не глазированные, со вкусом «Ананас», а также все кукурузные палочки ТМ «Хрумстик» и с льняной клетчаткой.