В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем составил 99,8%, с начала года - 105,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в августе 2021 года к августу 2020 года составил 9,2%. За январь-август 2021 года цены подскочили к январю-августу 2020 года на 8%.

Непродовольственные товары в августе подорожали по сравнению с июлем на 0,9%, с начала года – на 7,1%. При этом годовой рост цен в августе составил 10,5%. В январе-августе текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,9%.

Цены на услуги в августе 2021 г. уменьшились по сравнению с августом на 0,3%, с начала года – выросли на 4,7%. Годовой рост цен в августе составил 7,6%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года услуги подорожали на 8,3%.