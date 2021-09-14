|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,3%
10:29 15.09.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем составил 99,8%, с начала года - 105,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в августе 2021 года к августу 2020 года составил 9,2%. За январь-август 2021 года цены подскочили к январю-августу 2020 года на 8%.
Непродовольственные товары в августе подорожали по сравнению с июлем на 0,9%, с начала года – на 7,1%. При этом годовой рост цен в августе составил 10,5%. В январе-августе текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,9%.
Цены на услуги в августе 2021 г. уменьшились по сравнению с августом на 0,3%, с начала года – выросли на 4,7%. Годовой рост цен в августе составил 7,6%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года услуги подорожали на 8,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2021
Курсы в банках
на 15.09.2021
Конвертация в банках
на 15.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте