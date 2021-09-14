12 сделок на общую сумму порядка $500 тыс. совершены по итогам экспортных биржевых торгов дубленым полуфабрикатом «вет-блю», состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, эта торговая сессия стала крупнейшей в текущем году.

«Регулярные сессионные торги дубленым полуфабрикатом на экспорт проводятся на биржевой площадке с 29 апреля. За это время за рубеж реализована кожевенная продукция на общую сумму $5,5 млн. Пока лидером по закупкам является Польша с суммой сделок $2,1 млн. Второе и третье места занимают Великобритания и Россия с суммами сделок $1,3 млн и $1 млн соответственно. Помимо этого, кожа «вет-блю» белорусского производства поставляется в Италию, Литву и Швейцарию, где в кратчайшие сроки удалось найти потенциальных покупателей и привлечь их на торги», – проинформировали в пресс-службе.

Представители биржи также подчеркнули, что в целом в сентябре активность иностранных покупателей на биржевых торгах полуфабрикатом «вет-блю» заметно повысилась. Это подтверждают и результаты последней торговой сессии.

«Сейчас практически за каждый выставленный на продажу лот идет конкурентная борьба, а в торгах участвуют компании как минимум из 3-4 стран. При этом выкупается вся предлагаемая белорусскими кожевенными предприятиями продукция. Если говорить о рыночной конъюнктуре, то сегодня это однозначно рынок продавцов, и они этим успешно пользуются», – отметили в пресс-службе БУТБ.