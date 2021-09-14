В Беларуси за январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,2%, рентабельность продаж – 8,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 54,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 14,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 66,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд рублей, или 11,7% от общего объема кредиторской задолженности.