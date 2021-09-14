|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 8,1%
09:19 15.09.2021
В Беларуси за январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,2%, рентабельность продаж – 8,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 54,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 14,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 66,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд рублей, или 11,7% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2021
Курсы в банках
на 15.09.2021
Конвертация в банках
на 15.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте