|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ «САНТА БРЕМОР» УСТАНОВЯТ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКОВОРОДКИ В БЕЛАРУСИ
17:42 14.09.2021
Две гигантские вращающиеся сковороды установят в ближайшие месяцы на производстве «Санта Бремор» в Бресте. Уникальное оборудование изготовили на заказ во Франции.
Новая линия будет выпускать до 5000 блинчиков в час под торговой маркой «Бабушка Аня».
В Брест привезут круглые чугунные сковороды-близнецы диаметром 3 метра каждая. Работать им предстоит в паре: первая принимает тесто и во время вращения обжаривает блин снизу, после чего вторая его ловит и припекает с другой стороны. Потом блинчики поступают на 9-метровый конвейер, где заправляются начинкой и складываются. А сразу после шоковой заморозки они уходят на упаковку.
Производственный процесс максимально автоматизирован. На линии будут работать всего два человека – для визуального контроля качества готовых блинчиков с начинкой.
Изготовителя гигантских сковород «Санта Бремор» искала в разных странах мира. Но остановила выбор на Франции, которая традиционно сильна в гастрономии.
«Серьезно рассматривали Италию, но все же выбрали Францию – страну, где еда возведена в культ. Весь мир ценит французские рестораны за изысканные и вкусные блюда, но то же самое касается и сферы производства продуктов и полуфабрикатов. Мы сделали ставку на кулинарные компетенции французов», – отметили в компании «Санта Бремор».
В Бресте будут жарить блинчики разных размеров. Линия позволяет выпускать около 5000 блинчиков с начинкой в час.
После обновления «Санта Бремор» продолжит выпускать блинчики с полюбившимися белорусам вкусами. Сейчас, к примеру, особым спросом пользуются десертные блинчики с творогом, а также сытные – с ветчиной и сыром. Анонсируют в компании после установки линии и выход новинок. Вкус начинок пока держат в секрете. Точно известно одно: это будут полностью готовые блинчики, которые можно просто разогреть.
Кроме того, под маркой «Бабушка Аня» будут выпускать готовые драники и сырники. Их также не надо будет жарить дома на плите – достаточно микроволновки.
«На рынке блинчиков крайне важно попасть в ожидания потребителей. Если производителю удается достичь по вкусу уровня блюд, приготовленных в кафе или ресторане, то успех обеспечен. А французы в этом большие мастера, поэтому их опыт для нас крайне полезен. Мы надеемся, что уже через полгода это смогут оценить и белорусы в любой точке страны», – сообщил производитель.
«Бабушка Аня» выпускает пельмени, вареники, блинчики, клецки и тесто. В производстве ставка сделана на натуральные ингредиенты. В последние годы широкое развитие получил сегмент «блинчики с начинками». Поставки продукции идут как на внутренний рынок, так и в другие страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2021
Курсы в банках
на 14.09.2021
Конвертация в банках
на 14.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте