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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПРОИЗВОДСТВЕ «САНТА БРЕМОР» УСТАНОВЯТ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СКОВОРОДКИ В БЕЛАРУСИ


17:42 14.09.2021

Две гигантские вращающиеся сковороды установят в ближайшие месяцы на производстве «Санта Бремор» в Бресте. Уникальное оборудование изготовили на заказ во Франции.

Новая линия будет выпускать до 5000 блинчиков в час под торговой маркой «Бабушка Аня».

В Брест привезут круглые чугунные сковороды-близнецы диаметром 3 метра каждая. Работать им предстоит в паре: первая принимает тесто и во время вращения обжаривает блин снизу, после чего вторая его ловит и припекает с другой стороны. Потом блинчики поступают на 9-метровый конвейер, где заправляются начинкой и складываются. А сразу после шоковой заморозки они уходят на упаковку.

Производственный процесс максимально автоматизирован. На линии будут работать всего два человека – для визуального контроля качества готовых блинчиков с начинкой.

Изготовителя гигантских сковород «Санта Бремор» искала в разных странах мира. Но остановила выбор на Франции, которая традиционно сильна в гастрономии.

«Серьезно рассматривали Италию, но все же выбрали Францию – страну, где еда возведена в культ. Весь мир ценит французские рестораны за изысканные и вкусные блюда, но то же самое касается и сферы производства продуктов и полуфабрикатов. Мы сделали ставку на кулинарные компетенции французов», – отметили в компании «Санта Бремор».

В Бресте будут жарить блинчики разных размеров. Линия позволяет выпускать около 5000 блинчиков с начинкой в час.

После обновления «Санта Бремор» продолжит выпускать блинчики с полюбившимися белорусам вкусами. Сейчас, к примеру, особым спросом пользуются десертные блинчики с творогом, а также сытные – с ветчиной и сыром. Анонсируют в компании после установки линии и выход новинок. Вкус начинок пока держат в секрете. Точно известно одно: это будут полностью готовые блинчики, которые можно просто разогреть.

Кроме того, под маркой «Бабушка Аня» будут выпускать готовые драники и сырники. Их также не надо будет жарить дома на плите – достаточно микроволновки.

«На рынке блинчиков крайне важно попасть в ожидания потребителей. Если производителю удается достичь по вкусу уровня блюд, приготовленных в кафе или ресторане, то успех обеспечен. А французы в этом большие мастера, поэтому их опыт для нас крайне полезен. Мы надеемся, что уже через полгода это смогут оценить и белорусы в любой точке страны», – сообщил производитель.

«Бабушка Аня» выпускает пельмени, вареники, блинчики, клецки и тесто. В производстве ставка сделана на натуральные ингредиенты. В последние годы широкое развитие получил сегмент «блинчики с начинками». Поставки продукции идут как на внутренний рынок, так и в другие страны.
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