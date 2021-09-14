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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,8%


17:38 14.09.2021

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 99,8%, с декабрем 2020 г. – 105,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил100,4% и 108,3% соответственно, промежуточные товары – 100,02% и 106,7%, потребительские товары – 99,7% и 103,3% соответственно.

Рост цен на промтовары в августе 2021 года к августу 2020 года составил 8,4%. За январь-август текущего года цены по сравнению с январем-августом 2020 года взлетели на 9,9%.

Продукция производственно-технического назначения в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. подорожала на 0,1%, с начала года – на 7,2%. Годовой рост в августе составил 9,9%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10,3%.
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