17-18 сентября в Гродно состоится VIII Открытый Фестиваль Сыра. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, 17 сентября состоится республиканский конкурс сыров, который будут оценивать эксперты центральной дегустационной комиссии, в состав которой входят представители Минсельхозпрода, областных объединений мясо-молочной промышленности и отраслевых научных институтов.

Параллельно будет проходить международный семинар на тему «Состояние и перспективы развития сыроделия Республики Беларусь» с привлечением ведущих спикеров молочной отрасли Беларуси, Российской Федерации, Польши.

На семинаре будут подниматься такие актуальные темы, как тенденции развития сыроделия, задачи на перспективу, новое в системах менеджмента пищевой безопасности, ветеринарные препараты и методы их контроля в ЕЭК, факторы, влияющие на качество сыра и др.

18 сентября в Гродно будет организован конкурс торговых павильонов и проведение народной дегустации сыров, которые позволят отечественным сыроделам обеспечить представление своей продукции и ознакомить потребителей с ассортиментом сыров, рассказать про новинки и нюансы сыроделия.